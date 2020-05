Afghanistan: talebani uccidono 97 persone in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi condotti dai talebani e da altri gruppi in Afghanistan hanno ucciso quasi 100 persone in 21 province del paese solo la scorsa settimana. Lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale di Kabul, Javid Faisal. "La settimana scorsa, i talebani e altri gruppi di ribelli hanno ucciso 97 civili e ferito altri 218 in 21 province", ha detto Faisal in una conferenza stampa a Kabul. Faisal ha aggiunto che i colloqui di pace sembrano non aver avuto successo ed esprime rammarico per il fatto che l'accordo sul processo di pace tra Stati Uniti e talebani abbia proibito gli attacchi contro il personale militare Usa ma non contro i civili afgani. Gli attacchi contro un ospedale a Kabul e un attacco suicida durante un funerale nella provincia di Nangarhar sono tra gli eventi più rilevanti della scorsa settimana nel Paese. (Res)