Germania: ministro delle Finanze al lavoro su pacchetto di aiuti per 57 miliardi di euro ai comuni

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, sta lavorando a un pacchetto di aiuti del valore di 57 miliardi di euro per aiutare le municipalità a far fronte al calo delle entrate fiscali causate dalla crisi del coronavirus. È quanto emerge da un documento ministeriale citato dai quotidiani "Rheinische Post" e "Westdeutsche Allgemeine Zeitung", secondo cui il pacchetto mira ad aiutare i comuni a stabilizzare le proprie finanze e prevede inoltre un ulteriore aiuto per alcuni comuni fortemente indebitati. In base al documento, inoltre, il governo federale prevede che i 16 governi statali (lander) si assumano la metà delle spese previste. Il pacchetto dovrebbe essere approvato dal Bundestag (il parlamento federale) entro la fine di quest'anno. Il governo federale prevede per quest’anno un gettito fiscale di 98,6 miliardi di euro in meno rispetto alle previsioni iniziali precedenti la pandemia di coronavirus, e un deficit di bilancio di oltre 15 miliardi di euro per le municipalità. A marzo il Bundestag ha approvato un pacchetto di salvataggio iniziale del valore di oltre 750 miliardi di euro per aiutare l'economia a far fronte alle ricadute della pandemia. (segue) (Geb)