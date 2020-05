Germania: ministro delle Finanze al lavoro su pacchetto di aiuti per 57 miliardi di euro ai comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania sta affrontando la sua recessione più profonda dalla seconda guerra mondiale, nonostante il parziale allentamento del blocco delle attività imposto per contenere la diffusione del virus. In base a quanto si apprende dai dati diffusi ieri dall'Ufficio federale di statistica (Stba), nel primo trimestre del 2020 la prima economia europea ha subito una contrazione del 2,2 per cento e per diversi economisti la caduta del Pil tedesco “non ha ancora toccato il fondo”. La picchiata dovrebbe culminare nel secondo trimestre, quando le misure restrittive per il contenimento del contagio dovrebbero aver manifestato tutto il loro impatto sull'economia. “Il punto più basso della crisi dovrebbe essere alle nostre spalle ad aprile, ma la ripresa avverrà solo gradualmente e non si potrà parlare di normalità per molto tempo”, ha affermato Stefan Kooths, direttore per la Politica economica dell'Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw). Per il secondo trimestre, gli economisti di Deutsche Bank prevedono che il Pil della Germania crollerà del 14 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Per l'intero anno, il governo federale stima la peggiore recessione nella storia del paese dal dopoguerra. Il Pil dovrebbe ridursi del 6,3 per cento con una ripresa nella seconda metà dell'anno. Il dato è peggiore della caduta del Pil tedesco durante la crisi finanziaria del 2009, pari al 5,7 per cento. (Geb)