Fase 2: Arcuri, 30 milioni di mascherine chirurgiche a farmacie e parafarmacie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, commentando le dichiarazioni del commissario ha sottolineato: "Per l’importante decisione adottata, che conferma il ruolo fondamentale delle farmacie nella Sanità italiana, ringrazio il commissario Domenico Arcuri. Abbiamo fatto un importante passo in avanti". Il presidente di Federfarma servizi Antonello Mirone e l’ingegnere Sandro Morra di Adf hanno manifestato la loro soddisfazione: "La decisione del commissario Arcuri è una buona notizia per i cittadini e per tutte le farmacie italiane. Ancora una volta saranno le nostre Società, con la professionalità di sempre, a garantire una tempestiva consegna delle mascherine chirurgiche attraverso la capillare rete di Farmacie sull’intero territorio nazionale". (Com)