Fase 2: Terragni (M4 spa), su accesso al credito spettacolo poco decoroso, spero non si ripeta con bonus mobilità e biciclette

- “Quello che abbiamo visto sull'accesso al credito è uno spettacolo poco decoroso, chiunque abbia provato ad accedere al credito da 25mila euro che era dato come garantito dal governo centrale al 100 per cento si è scontrato contro un muro di resistenza passiva da parte delle banche che ha portato a un risultato infimo: il 6 per cento delle imprese che hanno fatto domanda è riuscita a ottenere questi 25mila euro. Questo non vorrei si ripetesse con il bonus della mobilità e con il bonus delle biciclette”. Lo ha detto Fabio Terragni , presidente di M4 spa, intervenendo a “Milano – Italia. Scriviamo un nuovo futuro”, organizzato dal Partito democratico di Milano. (Rem)