Decreto Rilancio: Garavaglia (Lega), 4 miliardi per turismo? Falso

- Il deputato Massimo Garavaglia, capogruppo Lega in commissione Bilancio alla Camera, osserva: "Altro che 4 miliardi per il turismo. Il bonus vacanze annunciato dal governo nel decreto Rilancio è il solito giochino delle tre carte. Ti vorrebbe far credere di aver messo tutte queste belle risorse per il settore, ma poi scopri che oltre la metà (2,4 miliardi) è destinata in realtà alle famiglie con Isee fino a 40mila euro". In una nota il parlamentare del Carroccio quindi osserva: "Peccato che quest'anno chi ha l'Isee purtroppo basso avrà problemi ad andare in vacanza, anche perché tanti sono senza Cig o con le ferie esaurite. Non solo. Per questa soglia, gli operatori dovranno anticipare addirittura l'80 per cento del bonus sotto forma di sconto sul corrispettivo. Tutto questo mettendo in conto proprio al settore turistico il saldo finanziario di una norma che, invece, è costruita in funzione Isee. Quindi - conclude Garavaglia - solo una misura di sostegno sociale e non a favore delle imprese turistiche sempre più in ginocchio. Il governo metta una buona volta soldi veri. Mentre cincischia con i giochini di prestigio, la Francia nel frattempo ha messo 18 miliardi sonanti per far ripartire il settore. Senza dirette Facebook o edizioni speciali del Tg". (Com)