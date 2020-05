Infrastrutture: Morani (Pd), serve snellimento fortissimo codice appalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico Alessia Morani è necessaria una semplificazione burocratica per velocizzare gli investimenti pubblici e privati. "Nella drammaticità di questo momento possiamo cogliere la grande opportunità di riuscire a eliminare un pezzo di burocrazia che sta impedendo la corsa del Paese in questo momento, nel provvedimento che stiamo predisponendo, siamo in iter avanzato rispetto alle proposte che ciascun ministero per le proprie competenze sta avanzando rispetto al decreto semplificazione, e credo ci sia tanto da fare - ha dichiarato Morani durante uno deitavoli dell'evento di 'Milano Italia', organizzato dal Pd milanese - Noi abbiamo la necessità di velocizzare al massimo gli investimenti pubblici e privati, serve uno snellimento fortissimo rispetto al codice degli appalti, non so se si arriverà alla sua sospensione, ma credo ci sia la consapevolezza che un modello come quello di Genova, che non può essere ripetuto per tutte le infrastrutture, possa essere utilizzato per quelle strategiche e su quello dobbiamo fare forza".(Rem)