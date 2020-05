India: pacchetto rilancio, fine del monopolio sul carbone e privati nell'aerospazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, ha illustrato oggi la quarta parte del pacchetto di misure governative per far fronte all’impatto dell’epidemia di coronavirus. Un pacchetto di provvedimenti destinato sopratutto al rilancio di settori strategici, dallo sfruttamento del carbone all'industria della difesa, dall'organizzazione del traffico aereo agli aeroporti, dalle reti elettriche all'energia atomica. "Le riforme strutturali che annunciamo oggi avranno impatto su quei settori che rappresentano nuovi orizzonti di crescita, accendendo nuovi investimenti, aumentano la produzione e creando nuovi posti di lavoro", ha detto Sitharaman. Il ministro ha posto in particolare l'accento sulla rimozione del monopolio sul carbone, passo che apre spazi commerciali nell'industria estrattiva. ma numerosi sono gli ambiti di intervento decisi dal governo di Narendra Modi. Interventi significativi si registrano anche nel settore aerospaziale, con la possibilità per i privati di utilizzare le strutture dell'Isro (Indian Space Research Organisation), e l'apertura alla partecipazione ai progetti futuri di esplorazione planetaria e viaggi nel cosmo. Il governo ha quindi deciso di mettere all'asta altri sei aeroporti, aumentando al tempo stesso lo spazio aereo disponibile gratuitamente, con l'obiettivo di aumentare il volume di voli civili in transito per il paese. Tra i tanti capitoli messi a fuoco c'è anche quello della difesa, con l'aumento dal 49 al 74 per cento del tetto di investimenti esteri diretti (Ied) nel comparto e l'individuazione di un ventaglio di armi e strumenti destinati alla sola produzione interna. Il pacchetto di misure si aggiunge al programma denominato Missione per un’India autosufficiente (Atmanirbhar Bharat Abhiyan). La prima tranche di misure annunciate nei giorni scorsi riguardava soprattutto il rilancio per micro, piccole e medie imprese. La seconda era per lavoratori migranti, e categorie vulnerabili, mentre la terza si incentrava sull’agricoltura. (Inn)