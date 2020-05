Coronavirus: leggero aumento di nuovi casi, ma calano i decessi, 153 da ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna a salire il numero di nuovi casi di Covid-19 su base quotidiana, ma calano i decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 875 nuovi positivi che portano il totale nel nostro Paese a 224.760. Si tratta di 83 casi in più rispetto al dato di ieri. E' quanto emerge dal consueto bollettino della Protezione civile sulla diffusione del Covid-19 in Italia. Continua invece il calo costante delle persone attualmente positive che è di 70.187, con una decrescita di ben 1.883 assistiti rispetto a ieri. 153, invece, le persone decedute nelle ultime 24 ore che portano il totale a 31.763. Ieri erano stati 242. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 122.810, con un incremento di 2.605 persone rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 875 sono in cura presso le terapie intensive, 32 pazienti in meno rispetto a ieri; mentre 10.400 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 392 pazienti. Sono invece 1.458 le persone uscite dall'isolamento domiciliare. Infine, il numero di tamponi totali effettuati arriva a 2.944.859, 69.179 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 68.176 del giorno precedente. (Rin)