Mobilità: De Micheli, Lombardia in ritardo su investimenti e modello organizzativo della rete ferroviaria

- La Lombardia sta scontando una situazione sia di ritardo negli investimenti sulla rete sia di modello organizzativo della rete ferroviaria”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli intervenendo a “Milano – Italia. Scriviamo un nuovo futuro”, organizzato dal Partito democratico di Milano. “Sul tema della rete ferroviaria lombarda – ha proseguito il ministro - siamo davvero in una condizione non idonea a una regione come la Lombardia prima per Pil e la più grande regione per numero di abitanti. Non possiamo parlare di intermodalità se non mettiamo le mani sulla rete storica regionale: il grande investimento da 196 miliardi che prevedo come allegato al def per le infrastrutture è anche orientato al raddoppio delle linee della rete storica regionale perché da una parte scarica la questione ambientale in aree straordinariamente urbanizzate e super produttive e dall'altra perché è il modello più efficiente per la mobilità per le persone". (Rem)