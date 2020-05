Camera: martedì audizioni esperti su Covid-19 e protezione dati personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 19 maggio, alle ore 17, presso l'Aula della commissione Trasporti della Camera, la commissione Giustizia svolge le seguenti audizioni, in videoconferenza, in materia di protezione dei dati personali in relazione al sistema di allerta Covid-19: Fulvio Sarzana di Sant'Ippolito, professore di diritto comparato delle nuove tecnologie presso l'Università telematica internazionale Uninettuno; Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma; Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi del Salento; Giovanni Comandè, professore di diritto privato comparato presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)