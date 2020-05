© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 19 maggio, alle ore 14.30, presso l'Aula del II piano di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, svolge l'audizione, in videoconferenza, di Martina Buscemi e Federica Violi, esperte di diritto internazionale. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)