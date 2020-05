Coronavirus: Orlando (Pd), con governo giallo verde altro che dpcm, orgogliosi nostre scelte politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come sarebbe stata questa fase con un governo giallo verde, con forze, ambizioni e pulsioni esplicitamente autoritarie? Altro che dpcm, penso che da questo punto di vista dobbiamo essere orgogliosi delle scelte politiche che abbiamo fatto". Lo ha dichiarato il vice segretario del Partito democratico, Andrea Orlando, durante l'evento di 'Milano Italia', organizzato dal Pd milanese. Dopo aver parlato della fase politica "eccezionalmente complicata nel quadro di un'esperienza politica che di per sé era molto complicata" ovvero essere "al governo con una forza che ha assorbito in qualche modo pulsioni populiste, con una forza politica che ha una fortissima carica antipolitica", il vicesegretario ha aggiunto: "Noi, in quella prima fase, abbiamo dato una risposta che è stata sorprendentemente efficace, credo si sia messa rapidamente in sintonia con i bisogni degli italiani e abbia anche un po' spiazzato e messo totalmente in fuori gioco la destra sovranista - ha proseguito Orlando - ora entriamo in nuova fase, che è più complicata perché si devono dare risposte differenziate a situazioni differenziate". (Rem)