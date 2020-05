Fase 2: sindaco Lenola, da oltre un mese nessun caso positivo in nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel territorio di Lenola, in provincia di Latina, non si registrano casi positivi di coronavirus da oltre un mese. In un video messaggio ai concittadini, riferisce una nota, il sindaco Fernando Magnafico, a poco più di dieci giorni dall'avvio della fase 2 spiega: "È da oltre un mese che non registriamo casi positivi, ne abbiamo avuti cinque in tutto: quattro guarigioni e un decesso. Al momento tutti i tamponi eseguiti, oltre 50 sui cittadini lenolesi, non hanno dato esito positivo. Tutte le contumacie domiciliari sono terminate senza alcun problema. Prendiamo atto dunque che Lenola oggi è Comune 'Covid-free'. Il lavoro fatto è stato grande, grazie alla Protezione civile, con il Centro operativo comunale, abbiamo assistito la popolazione, distribuito beni di prima necessità frutto della generosità di altri cittadini e della comunità, ma anche dei commercianti che attraverso la spesa solidale hanno contribuito notevolmente all'obiettivo di raggiungere tutte le famiglie bisognose. Lenola è stato tra i primi Comuni a distribuire i buoni-spesa governativi, adesso abbiamo messo in campo pure quelli regionali". (segue) (Com)