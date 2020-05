Fase 2: sindaco Lenola, da oltre un mese nessun caso positivo in nostro territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono state settimane facili – sottolinea Magnafico – ci sono stati anche momenti di angoscia, in attesa degli esiti di alcuni test. Però è stato fatto un lavoro di squadra: la comunità ha risposto bene, hanno in gran parte ascoltato i consigli del Comune e della Protezione civile. Le associazioni sono state tutte al fianco del sindaco e dell'amministrazione: chi ha cucito quasi duemila mascherine, chi ha comprato beni da distribuire agli indigenti; tante ditte hanno donato mascherine chirurgiche autotassandosi. C'è stata un'unità d'intenti che ha prodotto un risultato egregio. Sono convinto - conclude il sindaco di Lenola - che bisognerà andare avanti così ancora per un po': non possiamo abbassare la guardia. Questa condizione e questo risultato dobbiamo saperli custodire e portare ancora avanti. Ecco perché mi affido al senso di responsabilità dei miei concittadini. Lenola e il suo futuro sono nelle nostre mani: se sapremo gestire questi piccoli passi in avanti verso la piena libertà di movimento e d'azione, allora avremo fatto davvero un ottimo lavoro". (Com)