Energia: Bielorussia, previsto oggi arrivo prima spedizione di 3.600 tonnellate di greggio saudita

- È previsto per oggi l’arrivo della prima spedizione di 3.600 tonnellate di greggio saudita nella raffineria di Naftan, in Bielorussia. Lo ha riferito il portavoce del colosso petrolifero bielorusso Belneftekhim, Alexander Tishchenko, precisando che le prime 60 cisterne di petrolio saudita saranno trasportate dal porto marittimo lituano di Klaipeda via ferrovia. La Bielorussia ha acquistato il mese scorso da Saudi Aramco 87 mila tonnellate di petrolio come parte della sua strategia di diversificazione delle importazioni di petrolio, dopo le frequenti controversie sui prezzi con la Russia. (Rum)