Trasporti: De Micheli, opere ferroviarie stanno andando bene, tunnel del Brennero in anticipo di un anno e mezzo

- Le opere in corso sul tema del “ferro” “stanno andando piuttosto bene”. Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture Paola De Michele intervenendo a “Milano – Italia. Scriviamo un nuovo futuro”, organizzato dal Partito democratico di Milano. “Siamo in anticipo di 18 mesi su tunnel del Brennero, siamo in pari col il terzo valico, siamo avanti qualche mese sulla Napoli Bari, Abbiamo recuperato alcuni mesi di ritardo sulla Milano Venezia”. (Rem)