Fase 2: Mollicone (Fd'I), da Copasir rilievi importanti su app, nessuna chiarezza su aggiudicazione

- La relazione del Copasir sull'app Immuni contiene "rilievi importanti sia di natura tecnica che politica sui rischi per la sicurezza nazionale e per i dati personali dei cittadini". Lo afferma in una nota il responsabile Innovazione di Fratelli d'Italia, deputato Federico Mollicone. "Nel percorso di adozione dell'app per il contact tracing sono avvenuti troppi errori procedurali, non ancora sanati nel decreto di definizione dell'applicazione, non conosciamo i dettagli sull'aggiudicazione, e il ministero della Salute non ha ancora diramato i criteri necessari all'immissione dei dati sanitari", rileva. "La vicenda della scelta discrezionale su Bending Spoons, ancora da chiarire, sta assumendo contorni inquietanti e grotteschi con il rimpallo di responsabilità fra il ministro Pisano e la task force. Pisano, per ora, ci ha dato solo una 'cornice': vanno, invece, definite con chiarezza le 'regole del gioco', ovvero le caratteristiche, il funzionamento, le misure a salvaguardia dei diritti dei cittadini, i criteri in caso di positività, da emanare prima dell'uso da parte dei cittadini", rimarca ancora Mollicone. (segue) (Com)