Fase 2: Mollicone (Fd'I), da Copasir rilievi importanti su app, nessuna chiarezza su aggiudicazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va, inoltre, rafforzato - segnala il deputato di Fratelli d'Italia - il sistema di vigilanza sulla presenza di operatori internazionali che possa accedere ai dati raccolti. Ricordiamo che le leggi cinesi sulla sicurezza nazionale obbligano, cittadini e organizzazioni a fornire supporto e assistenza alle autorità militari di pubblica sicurezza e alle agenzie di intelligence e nell'azionariato di Bending Spoons sono presenti capitali cinesi. Un rischio geopolitico che va letto con la licenza di natura Mpl 2 dell'app, che consente - rispetta una, ad esempio, di tipo Gpl - di mantenere il controllo da parte dei soggetti aggiudicatari sulla circolazione successiva dell'app, su cui, però, non è possibile avere contezza perché a dispetto dei comunicati stampa sulla trasparenza dell codice open source, non è stato possibile rinvenire in alcun atto: non solo il codice, ma nemmeno le condizioni di licenza. La convenzione con Sogei, che si occuperà della gestione dei dati e dell'app, non è ancora stata siglata. L'app - conclude Mollicone - sarebbe dovuta partire entro fine maggio ma, va riconosciuto, è ancora in stato embrionale e, come spesso abbiamo sottolineato, se non inserita in una strategia più ampia con tamponi e tracciamento manuale, perde di utilità". (Com)