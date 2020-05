© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, "deve fermare immediatamente le bollette maggiorate che Acea Ato 2 sta recapitando a commercianti e condomini romani impegnati a fronteggiare la crisi Covid19". Lo afferma, in una nota, il segretario romano del Pd Andrea Casu. "Al fianco dei nostri eletti chiediamo alle Istituzioni di intervenire subito per fermare questo scempio", conclude. (Com)