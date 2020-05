Cultura: Campidoglio, le mostre accessibili nei musei romani a partire dal 19 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 19 maggio riaprono al pubblico i Musei capitolini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi e il Palazzo delle Esposizioni. A questa prima fase seguirà la ripresa delle attività dal 2 giugno nei musei dell'Ara Pacis, Mercati di Traiano, Fori Imperiali, centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d'arte moderna, Musei di villa Torlonia, museo civico di Zoologia, museo Bilotti, museo Barracco, museo Napoleonico, museo Canonica, museo della Repubblica romana, Casal de' Pazzi, museo delle Mura e nelle aree archeologiche aperte al pubblico. Il 3 giugno aprirà anche l'Archivio storico capitolino. In una nota il Campidoglio fa il punto dell'offerta culturale disponibile: al museo di Roma a Palazzo Braschi il pubblico avrà l'opportunità di visitare anche la mostra "Canova. Eterna Bellezza", che vanta un record di oltre 145 mila visitatori prima del lockdown e che è stata eccezionalmente prorogata fino al 21 giugno 2020, grazie alla grande disponibilità con cui tutti i musei, nazionali e internazionali, hanno accettao di rinnovare i prestiti delle loro opere. (segue) (Com)