Cultura: Campidoglio, le mostre accessibili nei musei romani a partire dal 19 maggio (2)

- Ancora un mese, dunque, per ammirare le 170 opere di Canova e degli artisti a lui contemporanei, giunte a Roma da alcune tra le più grandi collezioni del mondo. Incorniciate all'interno di un allestimento di grande impatto visivo e raccolte in 13 sezioni, le opere in mostra raccontano l'arte canoviana e il contesto che lo scultore trovò giungendo nell'Urbe nel 1779. La mostra – promossa dall'assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale, prodotta dalla Sovrintendenza capitolina ai beni culturali e Arthemisia e organizzata con Zètema progetto cultura – è curata da Giuseppe Pavanello e realizzata in collaborazione con l'Accademia nazionale di San Luca e con Gypsotheca e museo Antonio Canova di Possagno. È visitabile, previa prenotazione obbligatoria, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 (chiusura biglietteria ore 18), sabato e domenica dalle 10 alle 22 (chiusura biglietteria ore 21). (segue) (Com)