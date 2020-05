Cultura: Campidoglio, le mostre accessibili nei musei romani a partire dal 19 maggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Musei capitolini, per i primi tre giorni, dal 19 al 21 maggio, saranno a disposizione esclusivamente dei possessori della Mic e dal 22 maggio riapriranno le sale per tutti i visitatori, i quali potranno di nuovo apprezzare le bellezze delle collezioni permanenti di Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo e della Pinacoteca Capitolina. L'accesso dal lunedì alla domenica è dalle 9.30 alle 19.30 (chiusura biglietteria ore 18.30). Anche al Palazzo delle Esposizioni le rassegne sono state prorogate, così in questi giorni di riapertura delle sale si potrà pianificare la visita alla grande antologica sull'artista americano Jim Dine, che presenta oltre 60 opere provenienti da collezioni pubbliche e private, europee e americane, che rimarrà aperta fino a data da destinarsi. Altra mostra che riprende è quella di Metropoli di Gabriele Basilico, dedicata a uno dei maggiori protagonisti della fotografia italiana e internazionale, e incentrata sul tema della città con oltre 250 opere in mostra, che originariamente doveva concludersi il 13 aprile, terminerà invece il 2 giugno. (segue) (Com)