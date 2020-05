Cultura: Campidoglio, le mostre accessibili nei musei romani a partire dal 19 maggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spazio Fontana ospita invece "Condizione Assange, quaranta ritratti di Miltos Manetas", una mostra che apre per restare chiusa. L'esposizione, inaugurata l'11 maggio con il Palazzo chiuso, è costituita da una serie di circa quaranta ritratti ad olio di Julian Assange eseguiti da Miltos Manetas tra febbraio e aprile di quest'anno e vuole rappresentare, fra le molte cose dette e fatte in questi ultimi due mesi in tutto il mondo, un particolare, forse paradossale, contributo di riflessione sulla condizione della reclusione, dell'isolamento, dell'impossibilità dell'incontro. La mostra non si potrà visitare, e manterrà questa condizione anche dopo il 19 maggio. L'unica modalità per esplorarla rimarrà la sua comunicazione e la documentazione delle sue evoluzioni: dalla preparazione dello spazio fisico predisposto ad ospitarla, all'arrivo delle opere, alle interazioni che la accompagnano a partire dal dialogo tra l'artista e Cesare Pietroiusti, presidente di Palaexpo, con una narrazione che si riflette su più livelli attraverso i canali social e digitali di Palazzo delle Esposizioni e il profilo creato dall'artista. Gli orari per questa mostra sono: dal martedì al giovedì dalle 10 alle 20; venerdì e sabato dalle 10 alle 22.30; domenica dalle 10 alle 20; lunedì chiuso. (segue) (Com)