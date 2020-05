Cultura: Campidoglio, le mostre accessibili nei musei romani a partire dal 19 maggio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperienza dal vivo si affiancherà alla grandissima offerta digital rintracciabile con l'hashtag "laculturaincasa", promossa dall'assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale con la collaborazione di tutte le istituzioni culturali cittadine, che in queste settimane di lockdown - con rubriche dedicate alle collezioni museali e archeologiche, con cinema e musica, teatro, con spazi di didattica, eventi, celebrazioni di ricorrenze e tanti giochi per piccoli e grandi - ha raccolto più di 31 milioni di visualizzazioni su tutti i canali web e social collegati al progetto. Una risorsa per la comunità che continuerà ad affiancare la graduale riapertura di tutto il Sistema dei Musei di Roma Capitale. (Com)