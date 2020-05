Roma: Baglio-Piccolo (Pd), a 12 giorni da riapertura aree verdi impraticabili e pericolose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il verde pubblico di Roma "è in una situazione disperata. Erba alta e degrado diffuso ovunque anche sui marciapiedi di molti quartieri della capitale". Lo scrivono in una nota le consigliere del Pd capitolino Ilaria Piccolo e Valeria Baglio. "A dodici giorni dalla riapertura degli spazi verdi e dei parchi pubblici - spiegano - da Villa Pamphilj a villa Ada, dai giardini pubblici alle aree cani gli arbusti e le erbe infestanti rendono impraticabili le passeggiate dei romani e rischiano di creare pericolosi assembramenti a causa della ridotta fruibilità degli spazi. Nonostante gli appelli, le mozioni e gli odg presentati in aula Giulio Cesare dalla giunta capitolina e dalla sindaca Raggi giungono le solite dichiarazioni improntate allo 'stiamo provvedendo'. Ci chiediamo come mai la Giunta capitolina non abbia programmato con anticipo almeno gli interventi di sfalcio dell'erba in vista della riapertura avvenuta lo scorso 4 maggio. Due mesi di abbandono hanno ulteriormente peggiorato il degrado delle aree verdi della Capitale già provate dall'incuria ante emergenza Covid". (Com)