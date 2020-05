Fase 2: Orlando (Pd), non reggiamo più con 20 sanità differenziate dove ognuno va per i fatti suoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ne state discutendo e fate una battaglia politica importante contro un modo di gestire la sanità che ha prodotto il peggio in queste settimane. Torna il tema del ruolo del pubblico nell'ambito della sanità molto più di quanto si avvertisse in passato. Penso che non reggiamo più con 20 sanità differenziate nelle quali ognuna va per i fatti suoi, dopo una vicenda come questa". Lo ha dichiarato il vice segretario del Partito democratico, Andrea Orlando, durante l'evento di 'Milano Italia', organizzato dal Pd milanese. "Se forse il titolo V non merita di essere toccato, discutiamone - ha proseguito Orlando - Però oggi emerge che c'è un coordinamento dello Stato centrale nell'attività sanitaria che non è stato svolto, e su questo noi dobbiamo riflettere anche su come quel po' di coordinamento è stato svolto, cioè prevalentemente guardando all'aspetto finanziario dei modelli sanitari e non al tema dell'organizzazione della sanità, che è esploso con evidenza con il Covid". (Rem)