Camera: martedì audizione Sands, direttore Fondo lotta Aids su cooperazione multilaterale su Covid-19

- Martedì 19 maggio, alle ore 19, presso la sala del Mappamondo di palazzo Montecitorio, la commissione Esteri della Camera svolge l'audizione del direttore esecutivo del Fondo globale per la lotta all'Aids, la tubercolosi e la malaria, Peter Sands, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni sul ruolo della cooperazione multilaterale nella risposta internazionale alla pandemia da Covid-19. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)