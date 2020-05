Egitto-Cina: ministero Salute riceve terza spedizione di aiuti medici da Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità egiziano ha annunciato di aver ricevuto oggi una terza spedizione di aiuti medici dalla Cina per fronteggiare la crisi da coronavirus. Lo ha fatto tramite una nota sulla sua pagina ufficiale di Facebook. Lodando la forza dei legami bilaterali, il ministro egiziano, Hala Zayed, ha espresso gratitudine alla Cina per questi aiuti. La spedizione è stata consegnata alla presenza dell'ambasciatore cinese in Egitto, Liao Liqiang. "La consegna di questa spedizione coincide con il 64 ° anniversario dell'istituzione delle relazioni cinesi egiziane in scadenza il 30 maggio", ha detto Liqiang. La spedizione di 30 tonnellate include un milione di maschere facciali, 150 mila maschere N95, 70 mila guanti medici, 70 mila rilevatori e mille dispositivi per misurare la temperatura. L'Egitto aveva già ricevuto altre due spedizioni tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. (Res)