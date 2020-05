Germania: ministro Esteri Maas conferma riapertura frontiere dal 15 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha confermato oggi l’allentamento dei controlli alle frontiere con Francia, Austria e Svizzera a partire dal prossimo 15 giugno, invitando al contempo i governi di Polonia e Repubblica Ceca a fare altrettanto per consentire il libero flusso di persone e merci. “Revocheremo i controlli alle frontiere con la Danimarca nei prossimi giorni e a partire dal 15 giugno non ci saranno più controlli ai confini con Francia, Austria e Svizzera”, ha annunciato Maas dopo aver incontrato la sua controparte lussemburghese Jean Asselborn al valico di confine fra le città di Perl e Schengen. “Spero che nel prossimo futuro vengano revocati anche i controlli alle frontiere imposti dagli amici polacchi e cechi”, ha aggiunto Maas. Nei giorni scorsi l'Unione europea ha invitato i vari paesi a riaprire le frontiere interne per consentire ai loro cittadini di ricominciare a viaggiare, pur raccomandando che le frontiere esterne dell'Europa rimangano chiuse per la maggior parte dei viaggi almeno fino a metà giugno per evitare una seconda ondata di contagi della pandemia di coronavirus. Tuttavia all'inizio di questa settimana il ministero dell’Interno polacco ha annunciato l’estensione dei rigidi controlli alle frontiere fino al 12 giugno, mentre il primo ministro ceco Andrej Babis ha affermato che attualmente non ci sono le condizioni per riaprire i confini con la Germania dal momento che la situazione dei contagi nel paese non è sotto controllo come negli altri paesi vicini. (Geb)