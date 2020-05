Cultura: a Roma per tre giorni a settimana riaprono 12 biblioteche dal 26 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa prima fase, sarà riattivato solo il servizio di prestito su prenotazione tramite la piattaforma Bibliotu. Anche la restituzione dei documenti avverrà su prenotazione, telefonando o inviando una email alla biblioteca interessata. Le nuove iscrizioni e i rinnovi potranno essere effettuati anche online. Rimarranno chiusi per il momento le sale studio, in attesa di una prossima riorganizzazione con contingentamento dei posti per garantire il distanziamento sociale, e gli spazi per bambini e ragazzi. Sospesi anche i servizi di mediateca, emeroteca e consultazione in sede. Resterà disponibile invece l'intera offerta digitale, che permette a tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di iscrizione, l'accesso a uno straordinario patrimonio tra ebook, audiolibri e quotidiani, recentemente reso ancora più ricco e fruibile grazie all'attivazione della piattaforma Mlol e all'app Pressreader. Continueranno poi ad essere a disposizione degli utenti tutti i nuovi strumenti online come l'innovativo sportello digitale "Biblioskype: chiama la biblioteca", che, accanto al tradizionale servizio "Chiedilo tu al bibliotecario", offre supporto e informazioni al pubblico da remoto. (Com)