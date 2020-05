Trasporti: Granelli, Trenord ancora non sta mettendo il 100 per cento dei servizi e questo rischiamo di pagarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trenord ancora non sta mettendo il 100 per cento dei servizi di trasporto e questo lo paghiamo e rischiamo di pagarlo nelle prossime settimane, perché i lavoratori che vengono nella nostra città e lo fanno cercando di non venire in auto per non stare nel traffico e inquinare devono avere la possibilità di farlo. E la ministra De Micheli è stata chiara sul perché Trenord non riesce a mettere il 100 per cento dei servizi”. Lo ha detto Marco Granelli, assessore alla mobilità del Comune di Milano intervenendo a “Milano – Italia. Scriviamo un nuovo futuro”, organizzato dal Partito democratico di Milano. (Rem)