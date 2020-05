Argentina: governo annuncia creazione test rapido per individuare virus Sars-CoV-2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di ricercatori argentini ha sviluppato un test in grado di rilevare la presenza del virus Sars-CoV-2 in meno di due ore. Lo ha annunciato il presidente argentino Alberto Fernandez in una conferenza stampa tenuta nella serata di venerdì (ora locale) nella residenza presidenziale di Olivos. Secondo quanto annunciato dalle autorità argentine, il test denominato "Neokit Covid-19" possiede lo stesso grado di efficacia dei test basati sulla reazione a catena della polimerasi (Pcr) pur avendo un grado di complessità e un tempo di esecuzione molto inferiori. Attraverso la "tecnica isotermica di amplificazione genetica" (Lamp) il Neokit, elaborato dai ricercatori dell'Istituto Cesar Milstein di Buenos Aires, è in grado di amplificare una zona specifica del genoma e fornire il risultato in meno di due ore. (segue) (Abu)