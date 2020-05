Fase 2: Orlando (Pd), finanziamenti Stato a Fca? Gruppo riporti sede legale in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, in merito alla richiesta di garanzie dallo Stato italiano avanzata da Fca precisa su Twitter: "Senza imbarcarci in discussioni su che cosa è un paradiso fiscale, credo si possa dire con chiarezza una cosa: un’impresa che chiede ingenti finanziamenti allo Stato italiano riporta la sede in Italia. Attendo - conclude - strali contro la sovietizzazione e dotti sermoni sul libero mercato". (Rin)