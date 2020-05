Pd: Orlando, pmi e professionisti categorie a rischio populismo, dobbiamo costruire nuovi ponti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dobbiamo pensare che la partita si giochi solo nelle istituzioni, il partito deve stare anche nel sociale, interloquire con le difficoltà che cresceranno nella società perché altrimenti lo faranno altri, e sappiamo come lo fanno, sappiamo dove utilizzano questa forza e come l'hanno saputa scagliare contro le istituzioni, contro l'Europa e la tenuta democratica del nostro Paese". Lo ha dichiarato il vice segretario del Partito democratico, Andrea Orlando, durante l'evento di 'Milano Italia', organizzato dal Pd milanese, parlando della direzione che dovrebbe prendere il Pd contro il populismo. "Ci sono due settori che rischiano di essere quelli più fortemente colpiti dal populismo: le piccole e piccolissime imprese legate al settore della ristorazione, dei pubblici esercizi, legati alla dimensione della socialità, e poi il mondo delle professioni, che sarà profondamente colpito dalla crisi - ha concluso Orlando - Noi come partito dovremo interpretare i sentimenti di questa parte di società, costruendo ponti nuovi che oggi non abbiamo".(Rem)