Roma: evade da domiciliari per andare sotto casa della ex compagna, arrestato

- Sebbene ai domiciliari, si è tolto il braccialetto elettronico e si è diretto verso casa della ex compagna, a dispetto del divieto di avvicinamento impostogli per il reato di maltrattamenti in famiglia. È successo la scorsa notte ad Ottavia, borgata della periferia romana. Ad allertare i poliziotti è stata la donna di 32 anni, spaventata, dopo che la madre le aveva comunicato che l'uomo si trovava sotto la loro abitazione dove stava discutendo animatamente con il padre. L.F., trovato in strada, è stato arrestato per evasione dagli agenti dei commissariati Aurelio e Monte Mario e portato presso il carcere di Regina Coeli.(Rer)