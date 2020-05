Lazio: Bordoni (Lega), tornare ad assicurare continuità filiera nautica da diporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primi segnali di ripresa per la nautica da diporto nel Lazio. Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni. "Da lunedì prossimo - spiega l'esponente della Lega - gli appelli che ho rivolto all'indirizzo del governatore Zingaretti per rimettere in moto la nautica in Regione potrebbero concretizzarsi in una regolamentazione che torni a disciplinare lo svolgimento delle attività funzionali ad assicurare la continuità della filiera. Un settore ad oggi sospeso perché impropriamente assimilato alla balneazione. Consentire le uscite per effettuare i test in mare delle imbarcazioni, portarsi al largo per le immersioni o la pesca d'altura sarebbe una regolamentazione più sensata rispetto a quella adottata sino ad oggi". "È un controsenso permettere di affollare i porti e le rimesse per le manutenzioni o le banchine e i pontili per la pesca da terra - conclude Bordoni - mentre si vietano le uscite in mare dei natanti che godono di propri corridoi separati. Auspichiamo che entro la prossima settimana la Regione Lazio possa ridare spazio ad un settore che è stato ingiustamente dimenticato".