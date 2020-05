Turchia: coronavirus, dal 20 maggio via libera ad accettazione pazienti da 31 paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia accetterà pazienti provenienti da 31 paesi a partire dal prossimo 20 maggio. Lo ha reso noto oggi il ministero della Salute di Ankara, che in una lettera ripresa dall’agenzia “Anadolu” ha elencato una serie di condizioni da rispettare per l'ingresso dei pazienti nel paese, per la loro accettazione, trattamento, dimissioni e isolamento. Nella lista figurano i seguenti paesi: Iraq, Libia, Azerbaigian, Georgia, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Grecia, Ucraina, Russia, Gibuti, Algeria, Kosovo, Macedonia del Nord, Albania, Bosnia-rzegovina, Romania, Serbia, Bulgaria, Moldova, Somalia, Kuwait, Qatar, Bahrein, Oman, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Pakistan, Kirghizistan e Repubblica turca di Cipro del Nord (non riconosciuta dalla comunità internazionale). In base al provvedimento, saranno ammessi in Turchia al massimo due assistenti per paziente, che saranno sottoposti al test sul coronavirus una volta sbarcati nel paese. In Turchia sono finora quasi 150 mila i casi confermati di contagio di coronavirus e più di 4 mila i decessi. (Tua)