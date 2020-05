Roma: Pelonzi (Pd), da Acea bollette maggiorate a commercianti, Raggi intervenga subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante Arera con la delibera 153/20 ha deciso di differire i pagamenti di acqua, luce, gas, per andare incontro ai problemi economici causati dall'emergenza covid19, Acea sembra non tenerne conto. Infatti in questi giorni stanno arrivando bollette maggiorate causa applicazione nuove tariffe e conguagli annualità 2018/19". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. "Per i commercianti ed i condomini - aggiunge - oltre al danno anche la beffa. Lunedì presenteremo una mozione ed una interrogazione sulla falsa riga di quanto fatto in municipio 12 dai consiglieri del Pd. Chiediamo alla sindaca di intervenire immediatamente presso Acea ato 2 per fermare questo scempio e differire l'applicazione delle nuove tariffe", conclude Pelonzi. (Com)