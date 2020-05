Roma: rapina all'ufficio postale di Casalotti, arrestato 43enne con precedenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di ulteriori indagini, è emerso che F.F.., romano di 43 anni, ha rapinato l'ufficio postale via di Santa Seconda, in zona Casalotti, armato di una pistola giocattolo. L'uomo, con volto travisato dal cappuccio della felpa, un paio di occhiali scuri e con mascherina sanitaria, ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare il contenuto delle casse, circa 500 euro. Allertati da alcuni passanti, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Aurelio, diretto da Alessandro Gullo, al momento intenti ad effettuare un posto di controllo, si sono immediatamente diretti sul posto. Il rapinatore che nel frattempo era già salito a bordo di un'autovettura, parcheggiata poco distante, quando li ha visti ha cercato con una manovra repentina di fuggire, salendo su un marciapiede, ma è andato a sbattere contro un'autovettura ed è stato bloccato. Sul posto, in ausilio alla pattuglia, sono intervenute anche altre volanti e lo stesso dirigente del commissariato. Durante la perquisizione, nella tasca dei pantaloni sono stati rinvenuti 1.465 euro in banconote di vario taglio, probabile provento di altra attività illecita. Nella tasca della felpa, invece, è stato sequestrato un taglierino di colore giallo e all'interno del veicolo, nascosta dietro il sedile del passeggero, una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Accompagnato negli uffici di polizia, l'uomo è stato arrestato per rapina aggravata.(Rer)