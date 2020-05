Fase 2: Mazzetti (FI), ecobonus "effetto boomerang", criticità e troppo vincoli per utilizzarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia Erica Mazzetti afferma che "l'ecobonus si presenta 'sulla carta' come un'opportunità utile per chi intende effettuare lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico sulla prima casa. Andando però nel dettaglio del testo - precisa in una nota - si scoprono tutti gli 'scheletri nell'armadio' presenti nel decreto, a partire dalle ovvie e attuali difficoltà di convocare normali riunioni di condominio per approvare i lavori interni che non sempre e non ovunque è possibile sostituire con videoconferenze. Come può l'esecutivo non tenere conto dei problemi odierni a riunire persone?". (segue) (Com)