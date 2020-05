Fase 2: dal 19 maggio riaprono i primi musei a Roma, la ripartenza totale il 2 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si preparano a riaprire a Roma gli spazi espositivi e culturali. Da martedì 19 maggio aprono le porte i Musei capitolini, il Palazzo delle Esposizioni e Palazzo Braschi con la mostra “Canova, eterna bellezza”. Dal 2 giugno invece è prevista la riapertura di tutti gli altri spazi della rete dei Musei civici e delle aree archeologiche, quindi anche dei Fori Imperiali. In estate, a luglio, sarà la volta degli spazi del Mattatoio e probabilmente anche del Macro e La Pelanda. Questo il programma tratteggiato stamattina, nel corso di una video conferenza, dal vicesindaco e assessore alla Crescita culturale di Roma, Luca Bergamo, dalla Sovrintendente capitolina ai beni culturali, Maria Vittoria Marini Clarelli, e dal presidente dell’azienda speciale Palaexpo, Cesare Pietroiusti. "Gli spazi espositivi aprono dal 19 maggio. Le biblioteche aprono invece dal 25 maggio - ha spiegato Bergamo -. Iniziamo a riaprire con un atteggiamento di carattere sperimentale, quello che è stato messo in campo risponde alle linee guida della task force di governo. Vogliamo dare il segnale - ha aggiunto - che la vita di comunità può riprendere e allo stesso tempo può riprendere in sicurezza”. (segue) (Rer)