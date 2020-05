Fase 2: dal 19 maggio riaprono i primi musei a Roma, la ripartenza totale il 2 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’accesso agli spazi espositivi che aprono dal 19 maggio, ma anche per quelli in ripartenza dal 2 giugno, è prevista la prenotazione obbligatoria anche per i possessori della Mic, una card riservata a chi abita a Roma o nell’area metropolitana e che al costo di 5 euro l’anno consente l’accesso gratuito a tutti gli spazi della rete Musei in Comune. Per i possessori di Mic la prenotazione è gratuita e inoltre dal 19 al 21 maggio l’accesso ai Musei capitolini sarà riservato esclusivamente a loro. “Con l'occasione vogliamo rendere chiaro il vantaggio tecnico ed economico della Mic per i romani, card per cui abbiamo previsto un’estensione della durata corrispondente al periodo di chiusura dei musei”, ha sottolineato il vicesindaco. Quindi chi era già in possesso della card potrà prolungare la durata della stessa per un periodo corrispondente a quello della chiusura. La prenotazione è obbligatoria anche se non prevista dalle linee guida di governo: "Per la tutela dei lavoratori e del pubblico - ha spiegato Marini Calrelli - è meglio, in questo modo sappiamo chi era nel museo e quindi se per caso c'è una positività al Covid possiamo anche tracciare chi era nel museo in quel momento". (segue) (Rer)