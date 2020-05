Fase 2: dal 19 maggio riaprono i primi musei a Roma, la ripartenza totale il 2 giugno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrebbe riaprire invece "dal 9 luglio il Mattatoio" mentre sono in corso delle valutazioni per la riapertura del Macro e La Pelanda: in questo ultimo caso "in attesa di ospitare grandi festival - ha sottolineato Pietroiusti -, stiamo ragionando sul creare residenze produttive con incontri limitati con il pubblico, stiamo provando a immaginare nuovi scenari di organizzazione dello spazio con il pubblico e i performer, stiamo immaginando anche spazi pubblici nel quartiere Testaccio". Slitta infine a dopo l'estate la mostra sui marmi di Villa Torlonia, evento particolarmente atteso nella Capitale e che era in programma a partire dal 4 aprile nei nuovi spazi espositivi dei Musei capitolini a Palazzo Cafarelli. (Rer)