Milano: Grimoldi (Lega), “Fontana assassino”, bene rivendicazione Carc, almeno ora sappiamo chi querelare

- "I nipotini di Stalin sono riemersi dal buco dove si erano rintanati. Il partito Carc (Comitati di Appoggio alla resistenza per il comunismo) al posto che insultare Fontana e la Lega rifletta su quello che non ha fatto il Governo per evitare la pandemia che si è abbattuta sulla Lombardia. Comunque li ringrazio per aver rivendicato il murales e gli insulti a Fontana e alla Lega perché ora sappiamo chi dobbiamo querelare: kompagni ci vediamo presto in tribunale". Lo afferma in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.(Com)