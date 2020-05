Fase 2: Mulè (FI), 1 attività su 3 non riaprirà, governo incapace e inadeguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, afferma che "il deserto provocato dall'incapacità, dall'intempestività, dall'inadeguatezza del governo è già davanti a noi: un'attività commerciale su tre come dice Unimpresa terrà le saracinesche abbassate a causa delle inadempienze dell'esecutivo, mentre la tragica profezia che proietta la disastrosa chiusura di 270 mila imprese fatta da Confcommercio diventa reale". Il parlamentare azzurro quindi segnala: "Da mesi Forza Italia incalza il governo a intraprendere azioni immediate e che diano sicurezza alle imprese: non è avvenuto con i precedenti decreti e non avverrà con quello che attende ancora di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo la roboante quanto confusa conferenza stampa del premier Conte. La drammatica situazione dell'economia che si riflette sulle famiglie è - conclude Mulè - il frutto della politica improvvisata del governo nella quale l'unica arte che gli è propria è quella del litigio e della spartizione delle poltrone". (Com)