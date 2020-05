Scuola: Lega, 16 mila posti è bluff, è gioco di tre tavolette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura di palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega, afferma che "gli 8.000 posti in più per il concorso ordinario della scuola e gli altri 8.000 dello straordinario, annunciati dal premier Giuseppe Conte, rappresentano nulla più che il classico gioco delle tre tavolette: un trucco prospettico". In una nota il parlamentare del Carrocio segnala: "Si libereranno infatti alla fine del triennio di validità concorsuale grazie ai pensionamenti successivi all'anno scolastico 2021/2022. In pratica l'esecutivo fa figurare più posti estendendo gli anni di riferimento". (Com)