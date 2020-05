Roma: Corbucci (Pd), Raggi blocchi aumenti tariffe dell'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma, in una nota dichiara: "L'amministrazione capitolina sembra vivere su Marte. Dopo il ripristino del pagamento della sosta tariffata, gli amministratori di Acea stanno procedendo all'invio alle famiglie delle bollette per l'acqua che contengono aumenti e conguagli". "È insopportabile che in piena pandemia - aggiunge - mentre il Governo e la Regione Lazio lavorano quotidianamente per elargire sussidi e finanziamenti a cittadini e imprese, il Comune di Roma, socio di maggioranza di Acea, non faccia di tutto per evitare che un bene pubblico come l'acqua subisca un aumento di costo". "Una volta il M5s si intestava la battaglia sull'acqua pubblica - spiega ancora - adesso non dice una parola sugli aumenti per conguaglio stabiliti lo scorso novembre dalla Conferenza dei sindaci, in linea con quanto disposto nel 2017 dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Peraltro alcuni di questi aumenti derivano dalla richiesta da parte di Acea di quante persone vivano in un appartamento. Tuttavia in caso di mancata risposta, anche nei quartieri più periferici e senza tenere in conto le situazioni di disagio, è stata applicata d'ufficio la tariffa più elevata. In Campidoglio il gruppo comunale del Partito democratico si sta già facendo promotore di un'iniziativa politica per fermare questi aumenti. La Raggi batta un colpo e cominci ad aiutare i romani".(Com)