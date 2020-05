Grecia: più di 500 spiagge riaprono i battenti dopo la chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 500 spiagge hanno riaperto i battenti in Grecia dopo che il governo di Atene ne ha autorizzato la riapertura a partire da oggi, 16 maggio, nell’ambito dell’allentamento delle misure restrittive imposte nel paese per contrastare la pandemia di coronavirus. È quanto riferisce il quotidiano “Kathimerini”. In base a quanto stabilito dalle linee guida del governo, non sono ammesse più di 40 persone per mille metri quadrati, mentre gli ombrelloni dovranno essere distanziati di almeno quattro metri. La riapertura delle spiagge e dei lidi balneari, che si inserisce nel più vasto piano del governo per rilanciare il settore del turismo dopo l’emergenza coronavirus, rientra fra le varie misure di allentamento delle restrizioni approvate nei giorni scorsi: fra queste, la riapertura delle messe a partire dal 17 maggio e dei siti archeologici – tra cui l'Acropoli – dal 18 maggio, quando saranno consentiti anche i viaggi attraverso la Grecia continentale e verso Creta, mentre quelli verso le altre isole saranno autorizzati dal 25 maggio. (Gra)