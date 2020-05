Milano: Sala, virus non è stato vinto, ma ci siamo difesi bene in questo duro primo tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dire che la situazione sanitaria ora è sotto controllo può risultare irrispettoso per chi ancora soffre, o addirittura muore, per il Coronavirus. Ma è indubbio che ci sia stato un grande miglioramento. Ringrazio i milanesi per il loro comportamento e il personale medico per la straordinaria dedizione. Torneremo a popolare le nostre vie e le nostre piazze, però nel pieno rispetto delle regole. Il virus non è stato vinto, ci siamo comunque difesi bene in questo duro primo tempo". Lo ha scritto sul suo profilo Instagram il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. (Rem)